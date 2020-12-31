30 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi belli oldu mu?

30 Aralık reyting sonuçlarına göre program ve dizilerin Total ile AB kategorilerindeki izlenme oranları değerlendiriliyor. Dün akşam Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV'de ise Zümrüdüanka yayınlandı. Her gün düzenli olarak yayınlanan güncel reyting sonuçları sıralaması bu yapımların arasında en çok izlenenleri ortaya koyacak.