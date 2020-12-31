31 Aralık 2020 Perşembe 09:41 | Son Güncelleme:
30 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları listesi belli oldu mu?
30 Aralık reyting sonuçları sıralaması dün akşam izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. Sadakatsiz, Zümrüdüanka, Kuruluş Osman gibi reyting rekorları kıran diziler dün akşam izleyici karşısına geçmişti. Reyting sonuçları listesindeki ilk 10 sıralama haberimizde...
30 Aralık reyting sonuçlarına göre program ve dizilerin Total ile AB kategorilerindeki izlenme oranları değerlendiriliyor. Dün akşam Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV'de ise Zümrüdüanka yayınlandı. Her gün düzenli olarak yayınlanan güncel reyting sonuçları sıralaması bu yapımların arasında en çok izlenenleri ortaya koyacak.