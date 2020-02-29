29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zümrüdüanka, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması
Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler, hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu merak ediyor. 29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Cumartesi günleri Zümrüdüanka ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yayınlanıyordu. Ancak bu hafta Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara gelmiyor. Peki, reytinglerde kim birinci olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..
Reyting sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting sıralaması, en çok hangi yapımın izlendiğini gözler önüne seriyor. Bu nedenle izleyiciler, hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu, izledikleri dizi veya programın kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. 29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.