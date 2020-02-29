29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zümrüdüanka, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

Reyting sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting sıralaması, en çok hangi yapımın izlendiğini gözler önüne seriyor. Bu nedenle izleyiciler, hangi yapımın reytinglerde birinci olduğunu, izledikleri dizi veya programın kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. 29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.