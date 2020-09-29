29 Eylül 2020 Salı 10:24 | Son Güncelleme:
Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları: 28 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!
28 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başladı. FOX TV'de Yasak Elma, Show TV'de de Çukur yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçti. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.
Reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Bir yapımın ne kadar izlenip izlenmediği reyting sonuçları sıralamasıyla belli oluyor. Dün akşam TV'de Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur gibi popüler diziler vardı.
28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Eylül tarihli reyting sonuçları açıklandı. Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur, MasterChef güncel reyting sıralamasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.