Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma reyting sonuçları: 28 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!

Reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Bir yapımın ne kadar izlenip izlenmediği reyting sonuçları sıralamasıyla belli oluyor. Dün akşam TV'de Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur gibi popüler diziler vardı.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül tarihli reyting sonuçları açıklandı. Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur, MasterChef güncel reyting sıralamasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.