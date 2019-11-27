27 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu..

27 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın dünkü bölümünde Hülya Polat’ın şarkılarıyla yarışmaya renk kattı. Gelinler hem eğlendi hem de en yüksek puanı alabilmek için yarıştı.Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Duygu olarak belirlendi.27 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

27 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM

En düşük puanı 7 puanla Melike aldı . İkinci en düşük alan gelini 9 puanla Aydan oldu. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Duygu oldu. Elif 15 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini yani 25 Kasım'ı sonuncu sırada tamamlayan isim 6 puanla Melike oluyor.

Melike'nin ardından günün düşük puanını elde eden ikinci gelini 10 puanla Aydan olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının kazananı olan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Duygu ise 15 puan elde ederek ikinci oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

ANALI KIZLI ÇORBASININ MALZEMELERİ

Yarım bardak nohut

3 bardak köftelik bulgur

3 soğan

1,5 bardak koyun kıyma

2/3 bardak tereyağı

3 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı kimyon

2,5 tatlı kaşığı tuz

250 gram dana kıyma

1 bardak un

3 kaşık sıvıyağ

5 bardak et suyu

2 kaşık domates salçası

4 kaşık limon suyu

ANALI KIZLI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Nohutları bir gün önceden suda bekletmek gerekiyor. Ardından bir bardak suda haşlıyoruz. Bulgur da sıcak suda 20 dakika kadar bekletilir. Ardından ince ince kıyılan soğanlar kıyma ile birlikte kavrulur. Salça ilave edilir bir süre daha kavurma işlemi devam eder. Ardından kimyon ve tuz ilave edilip karıştırılır ve soğumaya bırakılır.

Bulgur 1 kaşık biber salçasıyla yoğrulur. Ardından baharatlar eklenir. Kıyma ve un da eklendikten sonra 10 dakika dinlendirilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp ortası açılır ve içine kıymalı harç konup yuvarlanır. Bulgurlu harcın bir kısmıyla da fındık büyüklüğünde toplar yapılır.

Kalan soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda soteleyin. Salça, et suyu, büyük köfteler ve tuzunu ekleyip 20 dakika kadar pişirdikten sonra küçük köfteler, nohut ve limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirilir.