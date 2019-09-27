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  3. 26 Eylül reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

26 Eylül reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

26 Eylül reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak araştırılıyor. 26 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Güldür Güldür Show yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından birinci olan yapım belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

26 Eylül Perşembe reyting sonuçları araştırılıyor. Perşembe akşamları Star TV’de Benim Tatlı Yalanım, Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Güldür Güldür Show yayınlanıyor. ATV’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonun başlamasının ardından sıralamanın nasıl olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Mucize Doktor 13.63 reyting alarak birinci sıraya yerleşti.

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