26 Ekim 2020 Pazartesi 17:47 | Son Güncelleme:
26 Ekim 2020 Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ekim puan tablosu haftanın ilk puanlarını gösteriyor. Hafta içi her gün ekrana gelen program saat 16.00'da izleyici karşısına geçiyor. Gelin ve kayınvalidelerin kıyasıya rekabet ettiği Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu, haftanın sonunda büyük ödülün sahibi olacak ismi belirliyor.
Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ekim puan tablosu haftanın ilk gününde yarışan gelinin aldığı puanları gösteriyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ekim puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.