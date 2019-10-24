24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe Mucize Doktor reyting sıralaması
24 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından bir süre sonra sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün merak ediliyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.