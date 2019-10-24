24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe Mucize Doktor reyting sıralaması

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün merak ediliyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.