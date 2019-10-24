Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7597
  • 6,3982
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe Mucize Doktor reyting sıralaması

24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe Mucize Doktor reyting sıralaması

24 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı" Perşembe Mucize Doktor reyting sıralaması

24 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci? Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından bir süre sonra sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün merak ediliyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Önce sırtına vurarak ilk yardımı yapan polisler, kısa sürede hastaneye yetiştirdiği minik bebeğin

ABD Polisi, Nefes Borusuna Kraker Kaçan Bebeği Böyle Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları