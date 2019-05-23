23 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 23 Mayıs reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Perşembe günü ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Tek Yürek sekizinci, Avlu on ikinci oldu. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.