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  3. 23 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

23 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

23 Mayıs reyting sonuçları: Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma reyting sıralaması

23 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci? ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada, Tek Yürek sekizinci sırada, Avlu on ikinci sırada yer aldı.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 23 Mayıs reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Perşembe günü ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, TRT 1’de Tek Yürek, Fox TV’de Bizim Hikaye, Star TV’de Avlu dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Tek Yürek sekizinci, Avlu on ikinci oldu. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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