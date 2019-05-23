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  3. Reyting sonuçları 22 Mayıs: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, The Taste Türkiye reyting sıralaması

Reyting sonuçları 22 Mayıs: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, The Taste Türkiye reyting sıralaması

Reyting sonuçları 22 Mayıs: Çarşamba Diriliş Ertuğrul, The Taste Türkiye reyting sıralaması

22 Mayıs reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Star TV’de Kuzgun, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen programın hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci, Kuzgun yedinci oldu.

22 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Star TV’de Kuzgun, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Fox TV’de The Taste Türkiye yapımları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapım açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Kuzgun yedinci sırada yer aldı. Detaylı reyting sıralaması haberimizde sizlerle.

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

15 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL


AB


ABC

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