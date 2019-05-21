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  3. 21 Mayıs reyting sonuçları: Salı Kadın, Leke reyting sıralaması

21 Mayıs reyting sonuçları: Salı Kadın, Leke reyting sıralaması

21 Mayıs reyting sonuçları: Salı Kadın, Leke reyting sıralaması

21 Mayıs reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Leke dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Kadın 18.98 share alarak ikinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.63 share alarak üçüncü oldu. Detaylı reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 21 Mayıs Salı reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Leke dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu öğreniliyor. Her hafta Fox TV’de yayınlanan Kadın dizisi zirveye yerleşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Kadın 18.98 share alarak ikinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.63 share alarak üçüncü oldu. Total puan türünde Kadın 19.92 share alarak zirveye yerleşmeyi başardı. Reyting sonuçları ile ilgili detayları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL 


AB


ABC

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