2019 Miss Turkey Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Simay Rasimoğlu Miss Turkey güzeli olacak mı?

Simay Rasimoğlu’nun boyu, yaşı ve eğitimi merak ediliyor. Miss Turkey Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olmuştu.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu’nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.