20 Mart Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacının yarıştığı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı ise eleniyor. Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta içinde Ferdanur diskalifiye olmuş ve hiç kimse elenmemişti. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli değil. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da hangi yarışmacının birinci olduğu henüz belli değil. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.