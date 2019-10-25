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  3. 20 bin lira ödüyorlardı... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer kapatmak zorunda kaldı!

20 bin lira ödüyorlardı... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer kapatmak zorunda kaldı!

20 bin lira ödüyorlardı... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer kapatmak zorunda kaldı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer, aylık 20 bin lira kira verdiği dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında ortağı Deniz Marşan'la Şişli'de açtığı Room and Rumors’u geçtiğimiz aralık ayında, Mim Kemal Öke Caddesi'nde yer alan daha büyük bir alana taşımıştı. Başak Dizer aylık 20 bin TL kira ödedikleri mağazasını kapattı. İkilinin yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız dükkanı boşalttığı ve yeni kiracıların mekana yerleştiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz aralık ayında Mim Kemal Öke Caddesi'nde yer alan bu mağazaya taşınan ikili, yakın dostlarının katılımıyla görkemli bir açılış gerçekleştirmişti.

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