03 Eylül 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:
2 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları listesi bugün nasıl?
TV reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film ve programların izlenme oranları reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşam televiyonda MasterChef, Transformers, Ya Sonra gibi yarışma ve filmler yer aldı. İzleyiciler bazılarını daha çok tercih ettiler.
Reyting sonuçları TV'de en çok izlenen yapımları yansıtıyor. İzleyicilerin tercih ettiği dizi, film ve programların ilk 10'u reyting sonuçları listesini oluşturuyor. Liste, aynı zamanda izleyici taleplerini de göstermesi açısından önem arz ediyor.