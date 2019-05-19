19 Mayıs reyting sonuçları: Savaşçı, Survivor, Elimi Bırakma reyting sıralaması!

19 Mayıs reyting sonuçları tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Savaşçı, Survivor, Elimi Bırakma reyting sıralaması herkes tarafından araştırılıyor. Pazar akşamları FOX TV'de Savaşçı, TRT1'de Elimi Bırakma, Star TV'de Kardeş Çocukları ve ATV'de Zengin ve Yoksul dizileri izleyicisi ile buluşuyor. Diziler arasında ciddi bir reyting savaşı var. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanıyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlara bakıldığında Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirvede yerini aldı. AB grubunda ise TRT 1'de ekrana gelen Elimi Bırakma ilk sıradaydı. Peki, bu hafta zirvede hangi dizi var? 19 Mayıs reyting sonuçları sizlerle..

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

19 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



AB



ABC