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  3. 19 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

19 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

19 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

19 Haziran Çarşamba Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı yine her zamanki gibi aratılıyor. Oyna Kazan her gün binlerce kişi tarafından oynanan, hem öğretici hem de eğlendirici bir yarışma programı. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Yarışmada sorulara doğru cevap veren bireyler bir sonraki soruya geçme hakkı kazanıyorlar. İşte Oyna Kazan editörün kıyağı ve ipucu sorusu

Mobil platformların vazgeçilmez bilgi yarışması Oyna Kazan, her gün olduğu gibi bugün de heyecanla bekleniyor. Saat 19:00’da ve 21:30’da yapılacak yarışmalar için ipucu sorusu ve editörün kıyağı araştıramaları yapılmaya başlandı bile. Oyna Kazan sosyal medya hesabından yayınlanan ipucu sorusunun haricinde bir de bonus olarak editörün kıyağı sorusu yayınlanıyor. Böylelikle yarışmacılar 2 soruyu bilme hakkı kazanıyorlar. Peki, Oyna Kazan 19 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı cevapları ne?

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 19 Haziran editörün kıyağına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

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