19 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Mobil platformların vazgeçilmez bilgi yarışması Oyna Kazan, her gün olduğu gibi bugün de heyecanla bekleniyor. Saat 19:00’da ve 21:30’da yapılacak yarışmalar için ipucu sorusu ve editörün kıyağı araştıramaları yapılmaya başlandı bile. Oyna Kazan sosyal medya hesabından yayınlanan ipucu sorusunun haricinde bir de bonus olarak editörün kıyağı sorusu yayınlanıyor. Böylelikle yarışmacılar 2 soruyu bilme hakkı kazanıyorlar. Peki, Oyna Kazan 19 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı cevapları ne?

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 19 Haziran editörün kıyağına haberin devamından ulaşabilirsiniz.