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  • 19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları belli oldu mu?
20 Eylül 2020 Pazar 08:40 | Son Güncelleme:

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları belli oldu mu?

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" TV reyting sonuçları belli oldu mu"

19 Eylül tarihli reyting sonuçları hafta sonuna ait izlenme oranlarını listeliyor. Reyting sonuçları listesi en çok izlenen dizi, film ve programların ilk 10'daki sıralamasını gösteriyor. Listede total, AB ve ABC reyting sonuçları yer alıyor. Dün akşam Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk yeni bölümü ile izleyici karşısına geçti.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV üzerinden seyirci ile buluşan dizi, film ve programların izlenme oranlarını reyting sonuçları listeliyor. Reyting sonuçları listesi içerisinde total, AB ve ABC reyting sonuçları ilk 10 yapım olacak şekilde kayıt altına alınıyor. 19 Eylül tarihli reyting listesi ise hata sonunda izleyicilerin TV tercihlerini yansıtıyor.

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