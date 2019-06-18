18 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı belli oldu mu? Onedio tarafından düzenlenen ve binlerce kişi tarafından oynanan mobil yarışma programı Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu henüz belli olmadı.

Oyna Kazan editörün kıyağı belli oldu! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.