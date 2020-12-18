Doya Doya Moda'da haftanın birincisi merakla bekleniyor. Bir hafta boyunca alınan puanlara cuma günü 10 üzerinden verilen puanlar da eklenince sıralama bir anda değişebiliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolye ödülünün sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı eleniyor. Peki, 18 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

18 ARALIK DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 18 Aralık'ta elenen isim henüz açıklanmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Buket

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever