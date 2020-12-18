18 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
18 Aralık Doya Doya Moda puan durumu ve haftanın elenen yarışmacısı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki, 18 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi merakla bekleniyor. Bir hafta boyunca alınan puanlara cuma günü 10 üzerinden verilen puanlar da eklenince sıralama bir anda değişebiliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolye ödülünün sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı eleniyor. Peki, 18 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
18 ARALIK DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda 18 Aralık'ta elenen isim henüz açıklanmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda hafta birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül
Buket
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever