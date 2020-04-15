15 Nisan Çarşamba FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı | Bugün TV'de ne var?
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 15 Nisan Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden renkli ve heyecanlı diziler ve filmler, ekranları başında oturan seyirciler ile buluşuyor. FOX, Kanal D, ATV, Star, Show yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
15 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam Oflu Hocanın Şifresi isimli sevilen film izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Mirasyedi ‘TV Sinema’
22.45 Yanlış Anlama ‘TV Sinema’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Türk Sineması ‘Sonbahar Rüzgarları’
19.00 Ana Haber
20.00 Dangal ‘TV Sinema’
22.55 Ev Yapımı ‘Dizi’
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Oflu Hocanın Şifresi 2 ‘TV Sinema’
22.10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu ‘TV Sinema’
01.00 Son Durak
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Hızlı ve Öfkeli 7 ‘TV Sinema’
23.00 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.30 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)