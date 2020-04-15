15 Nisan Çarşamba FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

15 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam Oflu Hocanın Şifresi isimli sevilen film izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Mirasyedi ‘TV Sinema’

22.45 Yanlış Anlama ‘TV Sinema’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Türk Sineması ‘Sonbahar Rüzgarları’

19.00 Ana Haber

20.00 Dangal ‘TV Sinema’

22.55 Ev Yapımı ‘Dizi’

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Oflu Hocanın Şifresi 2 ‘TV Sinema’

22.10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu ‘TV Sinema’

01.00 Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Hızlı ve Öfkeli 7 ‘TV Sinema’

23.00 Kuzey Güney ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.30 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)