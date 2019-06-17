17 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu belli oldu mu? Her gün binlerce kişi tarafından heyecanla oynanan bilgi yarışması Oyna Kazan bugün de toplamda 30 bin liralık ödülü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. İşte Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

Oyna Kazan 17 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.