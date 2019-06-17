17 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı
Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı aratılıyor. Online olarak mobil platformda oynanan keyifli ve öğretici yarışma programı Oyna Kazan, her gün binlerle liralık ödülleri ile yarışmacıların beğenisini kazanmayı başarıyor. 17 Haziran Pazartesi günü saat 19:00’da 10 bin liralık ödüllü kumbara, 21:30’da ise 20 bin liralık ödüllü Oyna Kazan oyunu yer alıyor. Peki, Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu belli oldu mu? İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı
Oyna Kazan ipucu sorusu belli oldu mu? Her gün binlerce kişi tarafından heyecanla oynanan bilgi yarışması Oyna Kazan bugün de toplamda 30 bin liralık ödülü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. İşte Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı
Oyna Kazan 17 Haziran ipucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.
Oyna Kazan 17 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.