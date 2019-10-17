17 Ekim reyting sonuçları: Perşembe günü Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından her gün yoğun ilgi görüyor. Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar en çok hangi dizinin izlendiğini öğrenmek istiyorlar. Perşembe akşamları ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV’de Mucize Doktor, TRT 1’de Şampiyon, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından bir süre sonra sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.