16 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı…
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye'de yapılan korona virüsü önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar perşembe akşamını evde geçirecek ve televizyon ekranlarındaki dizi ve filmleri izleyecekler. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
16 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de İşler Güçler, Kanal D'de Hayat Tamircisi, Show TV'de Tokatçı filmi ekrana gelecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Hayat Tamircisi
21.30 Öldürme Arzusu ‘TV Sinema’
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)
23.30 Tolgshow
01.30 Yasak Elma ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.45 Zinde Kal
14.45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Türk Sineması ‘Zulüm’
19.00 Ana Haber
20.00 Ev Yapımı ‘Dizi’
23.15 Görünmeyen Misafir ‘TV Sinema’
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Beni Bırakma ’Dizi’ (TKR)
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Oflu Hoca Trakya’da ‘TV Sinema’
21.50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde ‘TV Sinema’
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.30 Müge Anlı ile Tatlı Sert
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler ‘Dizi’
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.20 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tokatçı ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
01.30 Yeni Gelin ‘Dizi’ (TKR)