16 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı…

16 Nisan Perşembe yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de İşler Güçler, Kanal D'de Hayat Tamircisi, Show TV'de Tokatçı filmi ekrana gelecek. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Hayat Tamircisi

21.30 Öldürme Arzusu ‘TV Sinema’

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)

23.30 Tolgshow

01.30 Yasak Elma ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.45 Zinde Kal

14.45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Türk Sineması ‘Zulüm’

19.00 Ana Haber

20.00 Ev Yapımı ‘Dizi’

23.15 Görünmeyen Misafir ‘TV Sinema’

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Beni Bırakma ’Dizi’ (TKR)

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Oflu Hoca Trakya’da ‘TV Sinema’

21.50 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde ‘TV Sinema’

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.30 Müge Anlı ile Tatlı Sert

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler ‘Dizi’

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.20 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tokatçı ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

01.30 Yeni Gelin ‘Dizi’ (TKR)