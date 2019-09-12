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  3. Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile evlendi! Düğün gecesi damat hastaneye kaldırıldı...

Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile evlendi! Düğün gecesi damat hastaneye kaldırıldı...

Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile evlendi! Düğün gecesi damat hastaneye kaldırıldı...

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Raffles Hotel’de düzenlenen düğüne iş ve sanat dünyasından 500 seçkin davetli katıldı.

 Recep ASLAN

Gelin Coşkun modacılar Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam imzalı 3 ayrı gelinlik giyerken Aslan’ın smokini ise Levon Kordonciyan imzası taşıdı. Coşkun’un gelinliğinin fiyatının 15 bin dolar (86 bin TL) olduğu öğrenildi. Keyifli geçen gecede tatsız bir olay yaşandı. Rahatsızlanan Aslan, finalde hastaneye kaldırıldı.

DÜĞÜNDE ÜNLÜLER KOROSU

Gecede ünlü isimler sahneye çıkarak Aylin Çoşkun’un mutluluğuna ortak oldu.

Finalde damat hastaneye kaldırıldı. 

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