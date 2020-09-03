03 Eylül 2020 Perşembe 17:45 | Son Güncelleme:
1,5 yılda 40 kilo verdi! Ünlü oyuncu Kayra Şenocak'ın inanılmaz değişimi...
'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi pek çok ünlü dizide rol alan Kayra Şenocak, 1,5 yılda 40 kilo verdi. Şenocak'ın son hali görenleri şaşırttı.
1998 yılında Alişan ile birlikte oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisindeki 'Bilal' karakteri ile tanınan Kayra Şenocak, son yıllarda aldığı kilolarla dikkat çekiyordu.
52 yaşındaki oyuncu, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladı. 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak'ın son hali görenleri şaşırttı.