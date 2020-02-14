15 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde!

Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 15 Şubat burç yorumları araştırılıyor. Cumartesi günü Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Akrep burcunda ilerlemeye devam eden Ayın her burca farklı bir etkisi oluyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Partnerinle aranda ortak paylaşımlarınızla ilgili konularda bugün birtakım konular gündeme gelebilir. Bu alandaki kontrolü ele almak isteyebilirsin. Konuları karşılıklı konuşmak için sabah erken saatler en uygunu gözüküyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Partnerinle aranızdaki gündemde bugün kıskançlık meseleleri var. Birbirinize karşı düşüncelerinizi açıkça ifade etmek için akşam saatleri daha uygun olabilir. Bu sabah uyanmakta zorluk çekebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile üçgen aşağıda olacağı 00:43 civarında sezgilerin hayli kuvvetli olabilir. Birileriyle konuşmak için fırsat kolluyorsan bu saatleri değerlendirebilirsin. Aynı zamanda senin için önemli kadın figürleri ile iletişiminde bugün hayli iyi olacak. Sağlığına dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Akrep burcunda ilerlemeye devam eden Ay aşk hayatında derin duygular içerisinde olmanı tetikliyor. Partnerine karşı fazla baskıcı davranmamaya dikkat etmelisin. Sabah erkenden hem sevdiğim hem de arkadaşlarınla birlikte kahvaltı gibi organizasyonlara gitmek isteyebilirsin. Sadece fazla cömertliğinin ay sonunda başını ağrıtmamasına dikkat et.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün ailenle ilgili büyük bir sırra vakıf olabilirsin. Estetik açıdan zevk sahibi olduğun bugünü aynı zamanda evine orijinal dekoratif objeler almak için de değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde kararlı yapın kafanda takıntı haline gelmiş bir konuyu çözmene yardım edecek.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bugün bilhassa dedektif hikayeleri, araştırma kitapları ve belgeseller inanılmaz ilgini çekebilir. Bilinmeyen sırları araştırma isteyebilirsin. Farkındalıklarının artıyor. Kararsız kaldığın bir konuda sevdiklerini dinlemen sana doğru yolu gösterecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sahip olduğun yeteneklerini ortaya koymak ve nasıl para kazanabileceğini bulmak açısından bugün iyi bir fırsat olabilir. Estetik zevkinden yararlanmak isteyen arkadaşların seni evlerine davet edip senden fikir almak isteyebilirler. Hafta sonu olmasına rağmen yoğun bir gün geçirebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay bugün de Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu sabah önemli rüyalar görmüş olarak uyanabilirsin. Zira sabah saatlerinde Ay ile Neptün arasında güzel bir üçgen açı var. Bununla birlikte, tüm gün boyunca bu rüyalarının etkisinde kalabilirsin. Güçlü sezgilerin bugün hiç ummadığın kişileri önce aklına sonra karşına getirebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ruhsal dünyan hayli etkileyici çalışıyor olacak bugün. Duygusal anlamda enerjin çok yüksek. Ele aldığın her konuyu titizlikle ve derinlemesine araştırma ihtiyacın da olabilirsin. Ay ve Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkisiyle de insanlara karşı hoşgörünü gün boyunca kaybetmeyeceksin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Bugün bir arkadaşının gereksiz kıskançlık krizleri ile baş etmek ve ona akıl vermek zorunda kalabilirsin. Başkalarına çok fazla yardımcı oluyor olman ve vaktinin çoğunu onlara harcaman kendini ihmal etmene sebep oluyor olabilir. Arkadaşlarının gözünde adeta bir psikolog gibisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

İnsanlar senin onlara yol göstermene ihtiyaç duyuyor. Bugün dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Sabah bütün aileni birlikte görmek isteyebilirsin. Mutlu giden evliliğin seni psikolojik anlamda güçlü hissettiriyor. Sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçireceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşinin yakın çevresinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Her ne koşulda olursa olsun yönetici gezegenin Jüpiter'in uyumlu araçları nedeniyle hoşgörünü kaybetmiyorsun. Eğitimle ilgili bir işle uğraşıyorsan bugün yazı yazmak ve ders çalışmak için gayet uygun.

Astrolog Ceylin Çelebi

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