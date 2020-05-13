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  3. 14 yıl önce boşanmışlardı! Çelik ve Buket Saygı'dan karantinada kutlama

14 yıl önce boşanmışlardı! Çelik ve Buket Saygı'dan karantinada kutlama

14 yıl önce boşanmışlardı! Çelik ve Buket Saygı'dan karantinada kutlama

Şarkıcı Çelik ile Buket Saygı, 14 yıl önce evliliklerine son vermişlerdi. Doğum günlerinde bir araya gelen çiftten Çelik, karantinada yaptıkları kutlamayı sosyal medyadan paylaştı.

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı çifti, doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik, kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

Videoda Çelik'in, "Pasta bulamadık ne yapalım" derken, şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı'nın ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dediği görülüyor.

43 yaşındaki eski model Buket Saygı ve 54 yaşındaki Çelik'in bir oğlu var.


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