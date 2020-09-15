15 Eylül 2020 Salı 09:19 | Son Güncelleme:
14 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?
Reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları gösteriyor. Reyting sıralaması sonuçlarında ilk sırayı neredeyse kimseye kaptırmayan MasterChef'te dün gece haftanın takımları ve takım kaptanları belirlendi. Aynı zamanda Sefirin Kızı ve Çukur dizilerinin de yeni bölümleri yayınlandı. 14 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları haftanın ilk gününde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları listeliyor.
14 Eylül reyting sonuçları haftanın ilk gününde en çok izlenen yapımları listeliyor. Reyting sıralaması sonuçları içerisinde izlenme oranı en yüksek ilk 10 yapım bulunuyor. Dün akşam MasterChef'te yeni haftanın takımları belirlendi. Bazı kanallarda da sevilen dizilerin yeni bölümleri vardı. Reyting sonuçları dizi, film ve programları sıralıyor.