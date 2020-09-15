14 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

14 Eylül reyting sonuçları haftanın ilk gününde en çok izlenen yapımları listeliyor. Reyting sıralaması sonuçları içerisinde izlenme oranı en yüksek ilk 10 yapım bulunuyor. Dün akşam MasterChef'te yeni haftanın takımları belirlendi. Bazı kanallarda da sevilen dizilerin yeni bölümleri vardı. Reyting sonuçları dizi, film ve programları sıralıyor.