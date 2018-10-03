Bilgen BÜLBÜL

Berk Suyabatmaz’la dünyaevine girdikten sonra Burcu Esmersoy, Emirgan’daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşmişti. Güzel sunucu, hayalindeki eve kavuştu. Suyabatmaz ile Esmersoy, otel odasından ayrılarak Göktürk’te 4 katlı lüks bir villaya taşındı. Yeni yuvalarında her şeyi istedikleri gibi dizayn etmek isteyen ünlü çift, bu hayalleri için kesenin ağzını açtı. Ünlü çift, aylık 14 bin TL’ye kiraya çıktı. Şehrin karmaşasından kaçarak doğayla iç içe kalmak isteyen Burcu Esmersoy, evin dekorasyonuyla da yakından ilgileniyor. Lüks villasının içini yeni eşyalarla döşemek isteyen ünlü sunucu, bu hevesi için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Sunucu bugünlerde ev eşyaları satan mağazaları gezerek fikir alışverişinde bulunuyor.