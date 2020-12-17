13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Günel Zeynalova yıllar içindeki değişimiyle göz kamaştırdı

Günel Zeynalova yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkan Zeynalova Star Tv’de yayınlanan Alişan’ın programına konuk oldu. İlk görüşte tanınmayan Azeri şarkıcının yıllar önceki hali görenleri hayrete düşürdü.



Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Zeynalova yaptığırdığı estetikler nedeniyle Seren Serengil’e benzetildi. 21 yıl içerisinde tamamen farklı bir kişiliğe bürünen sanatçı sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.