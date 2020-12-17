17 Aralık 2020 Perşembe 14:55 | Son Güncelleme:
13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Günel Zeynalova yıllar içindeki değişimiyle göz kamaştırdı
İlk olarak İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasıyla ünlenen Azeri şarkıcı Günel Zeynalova yıllar içindeki değişimiyle gören herkesi şaşırttı. O dönemlerde henüz 13 yaşında olan Zeynalova geçirdiği estetik ameliyatları ile öyle bir değişti ki son hali Seren Serengil'e benzetildi. Instagram hesabından 823 bin takipçisi bulunan Azeri güzelin paylaşımları yoğun ilgi görmeye başladı.
Günel Zeynalova yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkan Zeynalova Star Tv’de yayınlanan Alişan’ın programına konuk oldu. İlk görüşte tanınmayan Azeri şarkıcının yıllar önceki hali görenleri hayrete düşürdü.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Zeynalova yaptığırdığı estetikler nedeniyle Seren Serengil’e benzetildi. 21 yıl içerisinde tamamen farklı bir kişiliğe bürünen sanatçı sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.