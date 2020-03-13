13 Mart Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi?

13 Mart Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Sürprizlerle dolu bir haftanın geride kaldığı programda Ferdanur yarışma kurallarına uymadığı için diskalifiye edilmişti. Yerine yeni yarışmacının geldiği Doya Doya Moda'da kim elenecek, kim birinci olacak? yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.