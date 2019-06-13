13 Haziran Reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Hadi Be Oğlum, Tek Yürek kaçıncı sırada?

Reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Haziran Reyting sonuçları televizyon severler tarafından araştırılıyor. Yaz döneminin başlaması ile beraber kış dizileri sezon arasına girerken yeni diziler yayınlanmaya başladı. Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kimse Bilmez, Star Tv’de Benim Tatlı Yılanım yeni başlayan diziler arasında yerini aldı. Tüm kanallara ait reyting sıralamasını güncel olarak sizler için hazırlıyor ve paylaşıyoruz.

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

13 Haziran Reyting sonuçları henüz paylaşılmadı. Reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

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