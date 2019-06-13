13 Haziran 2019 Perşembe 23:08 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:08
13 Haziran Reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Hadi Be Oğlum, Tek Yürek kaçıncı sırada?
13 Haziran Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Haziran Perşembe akşamı Star Tv’de Benim Tatlı Yılanım, Fox Tv’de Hadi Be Oğlum, ATV’de Kimse Bilmez, TRT 1’de Tek Yürek, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yer alıyor. 13 Haziran Reyting’de kim birinci sırada yer alıyor? Yaz döneminde yeni başlayan diziler izleyicilerine kavuştu. Reyting sıralaması AB, Total, ABC 1’de kim en çok puanı alabilecek?
Reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Haziran Reyting sonuçları televizyon severler tarafından araştırılıyor. Yaz döneminin başlaması ile beraber kış dizileri sezon arasına girerken yeni diziler yayınlanmaya başladı. Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kimse Bilmez, Star Tv’de Benim Tatlı Yılanım yeni başlayan diziler arasında yerini aldı. Tüm kanallara ait reyting sıralamasını güncel olarak sizler için hazırlıyor ve paylaşıyoruz.
13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
13 Haziran Reyting sonuçları henüz paylaşılmadı. Reyting sonuçlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Total
AB