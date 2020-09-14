14 Eylül 2020 Pazartesi 09:17 | Son Güncelleme:
13 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sıralaması sonuçları
13 Eylül reyting sonuçları haftanın son gününde en çok izlenen yapımları listeliyor. Reyting sıralaması sonuçları içerisinde izlenme oranı en yüksek ilk 10 yapım bulunuyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Bazı kanallarda da yabancı film seçkisi vardı. Reyting sonuçları dizi, film ve programları sıralıyor.
Reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları gösteriyor. Reyting sıralaması sonuçlarında ilk sırayı neredeyse kimseye kaptırmayan MasterChef'te dün gece eleme heyecanı vardı. 13 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları listeliyor.