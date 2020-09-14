13 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? TV reyting sıralaması sonuçları

Reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları gösteriyor. Reyting sıralaması sonuçlarında ilk sırayı neredeyse kimseye kaptırmayan MasterChef'te dün gece eleme heyecanı vardı. 13 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları listeliyor.