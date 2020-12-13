13 Aralık 2020 Pazar 09:42 | Son Güncelleme:
12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı reyting sonuçları!
12 Aralık reyting sonuçlarına göre cumartesi günü en çok izlenen yapım belli olacak. Düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarına göre dizi, film ve programlar Total, AB ve ABC gruplarında açıklanıyor. Dün akşam Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT 1'de Gönül Dağı ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. Peki, 12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
12 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Ekranların en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alıyor. İzleyiciler, severek takip ettikleri dizilerin kaçıncı sırada olduğunu reyting sonuçlarında öğreniyor. Dün akşam yayın akışlarında Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Bir Annenin Günahı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve Tv 8'de MasterChef yer aldı. 12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?