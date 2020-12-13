12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı reyting sonuçları!

12 Aralık reyting sonuçları yoğun ilgi görüyor. Ekranların en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alıyor. İzleyiciler, severek takip ettikleri dizilerin kaçıncı sırada olduğunu reyting sonuçlarında öğreniyor. Dün akşam yayın akışlarında Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Bir Annenin Günahı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve Tv 8'de MasterChef yer aldı. 12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?