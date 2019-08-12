12 Ağustos burç yorumları: Günlük ve haftalık burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Burç yorumları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Günlük ve haftalık burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Burçlara inanan vatandaşlar yorumlara bakarak aşağı yukarı nasıl bir hafta geçireceklerini anlamak istiyorlar. Aslanlar için bu hafta uyarı haftası. Aslan burcu olanların kendilerini huzursuz eden düşüncelerden kaçınmaları gerekiyor. Yengeçleri ise bu hafta iyi haberler karşılarken, başak burçlarını duygusal patlamalar bekliyor.

İŞTE BURÇ YORUMLARI

AKSAM.com.tr yazarı Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını yayınladı. İşte bu haftanın yorumları...

KOÇ BURCU YORUMLARI

Önemli görüşme ve projelerinizi girişimciliğinizle kabul ettirebilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda detaylara dikkat edin. Küçük bir ayrıntı başınızı ağrıtabilir ve buna bağlı gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMLARI

Özel yaşamınızda sevgilinizin yaptığı sürprizler sizi heyecanlandıracak. Enerjinizi yüksek tutun. Özel yaşamınızda aldığınız derslerle kimsenin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz.

İKİZLER BURCU YORUMLARI

Bu hafta göksel enerjiler , daha önce fark edemediğiniz ayrıntıları fark etmeniz için harekete geçmenizi sağlayacak. İş ve özel yaşamınızda sizin için neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu ayırt edeceksiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda gelecek iyi haberlerle kendinize olan güveninizi kazanacaksınız. Finansal konularda şanslı bir haftadasınız. Özel hayatınızda beraberliği olmayan Yengeç’ler sürpriz teklifler alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMLARI

Huzurunuzu kaçıracak düşüncelerinizden uzaklaşmalısınız. Maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Haftanın son günü sizin aleyhinize çalışan insanları fark edeceksiniz.

BAŞAK BURCU YORUMLARI

Gökyüzü bu hafta, çevrenizdekilere karşı duygusal patlamalar yaşamamanız için sakinliğinizi korumanız gerektiğine dikkat çekmekte. Olaylara şüpheci yaklaşmanız sorun yaratabilir.

TERAZİ BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda eğitimle ilgili konularda değişiklikler içinde bulunmamalısınız. Karşılaşacağınız sorunları zekanızla alt edecek ve haklarınıza sahip çıkacaksınız.

AKREP BURCU YORUMLARI

Gökyüzü hafta boyunca yakın çevrenize karşı daha hassas davranmanız yönünde uyarıyor. Onların fikir ve davranışları sizi rahatsız edecek şekilde olsa da siz yapıcı olmaya çalışın.

YAY BURCU YORUMLARI

Gökyüzü yoğun geçecek bir haftaya işaret etmekte. Yaşanan gelişmeleri akıllıca değerlendirmeye çalışın. Başkalarının etkisi altında kalmadan kararlınızı kendiniz belirleyin.

OĞLAK BURCU YORUMLARI

Sorunlu bir evliliğin içindeyseniz karşı tarafında isteğiyle ortaklaşa kararlar alarak yollarınızı ayırabilir ya da sevginin hakim olduğu ilişkilerde ortak kararla ilişkinize bir şans daha tanıyabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMLARI

Pek çok konuda sapla samanı birbirinden ayırt etmeyi başarabileceksiniz. İş hayatınızda kendinizi hak ettiğiniz yerde hissetmeyebilirsiniz. Bu duygudan uzaklaşmaya çalışın.

BALIK BURCU YORUMLARI

İş ve eğitim hayatınızda büyük işler başarabilirsiniz. Pozitif düşünün, geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için enerjinizi doğru yönlendirin.