12 Ağustos burç yorumları: Günlük ve haftalık burç yorumlarında sizi neler bekliyor?
12 Ağustos burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Burç yorumlarında bu hafta sizi neler bekliyor? Vatandaşlar yorumlara bakarak kendilerini nelerin beklediğini öğrenmek istiyorlar. Burçlara inanan vatandaşlar yorumlara bakarak aşağı yukarı nasıl bir hafta geçireceklerini anlamaya çalışıyorlar. Bu hafta İkizler burcu için ayırt etme haftası olacak. Yengeçleri ise iyi haberler karşılayacak. İşte güncel burç yorumları…
Burç yorumları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Günlük ve haftalık burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Burçlara inanan vatandaşlar yorumlara bakarak aşağı yukarı nasıl bir hafta geçireceklerini anlamak istiyorlar. Aslanlar için bu hafta uyarı haftası. Aslan burcu olanların kendilerini huzursuz eden düşüncelerden kaçınmaları gerekiyor. Yengeçleri ise bu hafta iyi haberler karşılarken, başak burçlarını duygusal patlamalar bekliyor.
AŞIK OLDUĞUN BURÇ HANGİSİ?
HANGİ BİTKİ HANGİ BURCA İYİ GELİYOR?
İŞTE BURÇ YORUMLARI
AKSAM.com.tr yazarı Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını yayınladı. İşte bu haftanın yorumları...
KOÇ BURCU YORUMLARI
Önemli görüşme ve projelerinizi girişimciliğinizle kabul ettirebilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda detaylara dikkat edin. Küçük bir ayrıntı başınızı ağrıtabilir ve buna bağlı gecikmeler yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMLARI
Özel yaşamınızda sevgilinizin yaptığı sürprizler sizi heyecanlandıracak. Enerjinizi yüksek tutun. Özel yaşamınızda aldığınız derslerle kimsenin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz.
İKİZLER BURCU YORUMLARI
Bu hafta göksel enerjiler , daha önce fark edemediğiniz ayrıntıları fark etmeniz için harekete geçmenizi sağlayacak. İş ve özel yaşamınızda sizin için neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu ayırt edeceksiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMLARI
İş hayatınızda gelecek iyi haberlerle kendinize olan güveninizi kazanacaksınız. Finansal konularda şanslı bir haftadasınız. Özel hayatınızda beraberliği olmayan Yengeç’ler sürpriz teklifler alabilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMLARI
Huzurunuzu kaçıracak düşüncelerinizden uzaklaşmalısınız. Maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Haftanın son günü sizin aleyhinize çalışan insanları fark edeceksiniz.
BAŞAK BURCU YORUMLARI
Gökyüzü bu hafta, çevrenizdekilere karşı duygusal patlamalar yaşamamanız için sakinliğinizi korumanız gerektiğine dikkat çekmekte. Olaylara şüpheci yaklaşmanız sorun yaratabilir.
TERAZİ BURCU YORUMLARI
İş hayatınızda eğitimle ilgili konularda değişiklikler içinde bulunmamalısınız. Karşılaşacağınız sorunları zekanızla alt edecek ve haklarınıza sahip çıkacaksınız.
AKREP BURCU YORUMLARI
Gökyüzü hafta boyunca yakın çevrenize karşı daha hassas davranmanız yönünde uyarıyor. Onların fikir ve davranışları sizi rahatsız edecek şekilde olsa da siz yapıcı olmaya çalışın.
YAY BURCU YORUMLARI
Gökyüzü yoğun geçecek bir haftaya işaret etmekte. Yaşanan gelişmeleri akıllıca değerlendirmeye çalışın. Başkalarının etkisi altında kalmadan kararlınızı kendiniz belirleyin.
OĞLAK BURCU YORUMLARI
Sorunlu bir evliliğin içindeyseniz karşı tarafında isteğiyle ortaklaşa kararlar alarak yollarınızı ayırabilir ya da sevginin hakim olduğu ilişkilerde ortak kararla ilişkinize bir şans daha tanıyabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMLARI
Pek çok konuda sapla samanı birbirinden ayırt etmeyi başarabileceksiniz. İş hayatınızda kendinizi hak ettiğiniz yerde hissetmeyebilirsiniz. Bu duygudan uzaklaşmaya çalışın.
BALIK BURCU YORUMLARI
İş ve eğitim hayatınızda büyük işler başarabilirsiniz. Pozitif düşünün, geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için enerjinizi doğru yönlendirin.