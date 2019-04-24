Sinem Kobal'dan alkışlanacak hareket

Kobal, yazar Mümin Sekman ile çocuklara başarıyı anlatan 'Her Şey Seninle Başlar 9+' kitabından bin adet 100 öğretmene gönderdi. Kobal, "Onların hayatlarında önemli bir yer edinmek benim için bir armağan. Bu sevgiyi en güzel şekilde onlara geri yansıtmaya çabalıyorum. Özellikle İstanbul dışında olan, bu kitaplara ulaşamayan minik kalplere yol açmaktan dolayı mutluyum" dedi.