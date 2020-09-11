10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güncel reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları listesi izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı gösteriyor. Güncel reyting sıralaması sonuçları içerisinde yer alan dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından daha çok tercih edilmiş oluyor. MasterChef 2020 haftalardır reyting sonuçları listesinde ilk sırayı kimseye kaptırmıyor.