11 Eylül 2020 Cuma 09:16 | Son Güncelleme:
10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güncel reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
10 Eylül reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını listeliyor. Güncel reyting sıralaması sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam TV'de Mucize Doktor'un tekrar bölümü vardı. ATV'de ise Thor serisinin üçüncü filmi olan Ragnarok izleyici ile buluştu.
Reyting sonuçları listesi izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı gösteriyor. Güncel reyting sıralaması sonuçları içerisinde yer alan dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından daha çok tercih edilmiş oluyor. MasterChef 2020 haftalardır reyting sonuçları listesinde ilk sırayı kimseye kaptırmıyor.