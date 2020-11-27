1 yıldır kayıp olan kızı Esra Erol 10 dakikada buldu

Esra Erol'da yaşanan olay "yok artık" dedirtti. 1 yıldır kayıp olan kızlarını bulmak için programa başvuran aile, 10 dakika gibi kısa bir sürede, kızlarının telefonla canlı bağlantısı üzerine rahat bir nefes aldı.

1 YILDIR ARANIYORDU

Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran’ı bulmak için Esra Erol’da programına katılmıştı.

Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba, "Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım." diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

O ifadelerin ardından kısa bir süre sonra ise kayıp Ayşegül'den haber alındı.

10 DAKİKADA BULUNDU

Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu. Kayıp genç kız canlı yayına telefon bağlantısıyla katıldı.

Ayşegül, "Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim." dedi.