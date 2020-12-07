1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya dert yandı

Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, 2019’da Zekeriyaköy’deki bir villaya taşınmıştı. Kaya, 8 aylık hamileyken bu evde yangın çıktı. Çift, geçen ağustosta geçici olarak Acarkent’te villa kiraladı. Kısa süre önce de hayallerine göre bir ev bulup satın aldılar.

"EVİN IŞIĞI KÖTÜ, NE YAPACAĞIZ?"

Bir yılda üçüncü kez taşınma telaşına giren Hazal Kaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Bence de tebdil-i mekanda fayda var. Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yandı.