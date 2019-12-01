Televizyon takipçileri güncel reyting sonuçlarını araştırıyorlar. 1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Atv'de Kimse, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Tv8'de O Ses Türkiye ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak.