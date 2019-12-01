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  3. 1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması

1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması

1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması

1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Atv'de Kimse, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Tv8'de O Ses Türkiye ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

Televizyon takipçileri güncel reyting sonuçlarını araştırıyorlar. 1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Savaşçı, Atv'de Kimse,  Show Tv'de Aşk Ağlatır, Star Tv'de Güvercin, Tv8'de O Ses Türkiye ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 

 


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