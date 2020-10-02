02 Ekim 2020 Cuma 00:45 | Son Güncelleme:
1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması sonuçları nasıl?
1 Ekim tarihli reyting sonuçları ekim ayının ilk reyting listesini gösteriyor. Dün akşam FOX TV'de Mucize Doktor yeni bölümü ile izleyici karşısına geçti. Kanal D'de ise Arka Sokaklar heyecan dolu bölümüyle yayınlandı. Reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı oldukları ise güncel verilerle belli oluyor.
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 1 Ekim Perşembe gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranlarını sıralıyor.