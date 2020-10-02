1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması sonuçları nasıl?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 1 Ekim Perşembe gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranlarını sıralıyor.