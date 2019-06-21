Venedik Sarayı'nda İtalyan tarzı

Pomellato İtalya’nın İstanbul’daki Büyükelçilik ikameti olan Venedik Sarayı’nda, Milanolu mücevher markasının ikonik zanaatkarlığını kutlama niteliğindeki bir etkinlikte davetlileri ağırladı. Altın dokunuşlar ve değerli taşların yoğun renkleriyle aydınlanan bir yaz akşamı düzenlenen etkinliğe Pomellato CEO’su Sabina Belli ve Rotap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal ev sahipliği yaptı. Davete moda, sanat, cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.