Ücrette Hadise çıkardı

Kliplerinin yanı sıra en az rol aldığı reklam filmleriyle de ekranda boy gösteren Hadise’ye yaz sezonu için bir dondurma firmasından teklif geldi. Firmanın yeni yüzü olması istenen Hadise, karşı taraftan ücret olarak 2 milyon TL istedi. Ancak firma, bu ücretin fazla olduğunu savunarak popçuyla olan görüşmelerini bitirdi. Hadise, daha önce reklam yüzü olduğu içecek, mobilya ve giyim markalarından da 2 milyon TL’ye yakın para kazanmıştı.