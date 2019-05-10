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  3. Ücrette Hadise çıkardı

Ücrette Hadise çıkardı

Ücrette Hadise çıkardı

Bir dondurma firmasından reklam filmi teklifi alan Hadise, 2 milyon TL isteyince karşı taraf anlaşmaktan vazgeçti.

Kliplerinin yanı sıra en az rol aldığı reklam filmleriyle de ekranda boy gösteren Hadise’ye yaz sezonu için bir dondurma firmasından teklif geldi. Firmanın yeni yüzü olması istenen Hadise, karşı taraftan ücret olarak 2 milyon TL istedi. Ancak firma, bu ücretin fazla olduğunu savunarak popçuyla olan görüşmelerini bitirdi. Hadise, daha önce reklam yüzü olduğu içecek, mobilya ve giyim markalarından da 2 milyon TL’ye yakın para kazanmıştı.

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