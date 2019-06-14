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14 Haziran 2019 Cuma 08:37 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:37

Tuba Büyüküstün Netflix’in ardından Puhu TV ile anlaştı

Tuba Büyüküstün Netflix’in ardından Puhu TV ile anlaştı

Tuba Büyüküstün, Netflix’in ardından dijital kanal Puhu TV ile anlaştı. Yeni sezonda dijitalde olacak olan oyuncunun partneri ise henüz belli değil.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni sezonda da dijital de olmaya karar verdi. Netflix’te yayımlanacak olan ‘Osmanlı Yükseliyor’ adlı mini belgeselin çekimlerini hafta içi bitiren Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile birlikte kısa bir tatile çıktıktan sonra yeni projesine yoğunlaşacak. Güzel oyuncunun gelecek sezon Puhu TV’de kamera karşısına geçecek. Büyüküstün, rol alacağı dizinin yönetmenlik koltuğuna ise Ali Aydın oturacak. Bugünlerde Büyüküstün’ün partneri için çalışmalar yapılıyor. 

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