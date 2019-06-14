Tuba Büyüküstün Netflix’in ardından Puhu TV ile anlaştı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni sezonda da dijital de olmaya karar verdi. Netflix’te yayımlanacak olan ‘Osmanlı Yükseliyor’ adlı mini belgeselin çekimlerini hafta içi bitiren Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile birlikte kısa bir tatile çıktıktan sonra yeni projesine yoğunlaşacak. Güzel oyuncunun gelecek sezon Puhu TV’de kamera karşısına geçecek. Büyüküstün, rol alacağı dizinin yönetmenlik koltuğuna ise Ali Aydın oturacak. Bugünlerde Büyüküstün’ün partneri için çalışmalar yapılıyor.