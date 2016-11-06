Şöhretli kadınları çekemiyorlar

‘Mankenlik mesleğini herkes yapabilir’ diyerek şimşekleri üzerine çeken Zorlu, ‘en çok ben tıklandım’ yarışını ise varoş bir muhabbet olarak gördüğünü anlattı.

-‘Allah Kahretsin’ adlı single çalışmanızın adı pek bir manidar. Bir gönderme mi var?

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a ait olan bir parça. Herhangi bir gönderme yok. Bu parçada herkes kendine ait bir duygu bulabilir. Şarkı hareketli olsa da sözleri oldukça ağır… ‘Allah Kahretsin’ sitemkâr ve üzüntülü bir kelime oldu. Şarkıyı söylerken de çok dikkatli okudum.

-Nasıl bir çalışmayla sevenlerinizin karşısına çıkıyorsunuz?

İki şarkılık bir single çalışması yaptım. Biri ‘Öptüm Seni Yüreğimden’ diğeri ise ‘Allah Kahretsin’. Şarkılarımı çok beğendim. Günümüzde zaten şarkı bulma çok zor.

-Dekolte ayakkabının içine giydiğiniz beyaz çoraplarınızla da bir hayli beğeni topladınız.

Ben de tarzımı çok beğendim. Yeni bir akım var. Tam Türkiye’ye gelmedi ama şimdi dekolte ayakkabıların içine çorap giyinmek moda oldu.

VAROŞ MUHABBETLER

- Müzik dünyasında son zamanlarda ‘en çok ben tıklandım’ yarışları var. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben bunlara inanmıyorum. Bunu diyenler de zaten zavallı kişilikler olarak geliyor bana. ‘Ben çok zenginim’ demek gibi bir şey… Böyle sanatçı olunmaz. Çok varoş bir muhabbet… Herkesin bir tarzı ve seveni vardır. Öyle böbürlenip gezmemek lazım… Sanat dünyası sürprizlerle doludur. Çünkü 6 ay sonra da yerle bir olabilirsin. Çocukluğumdan beri sanatçılarla iç içe büyüdüm. Zirvedeyken bir anda yere düşenleri gördüm. Kendini bilmek çok önemli bir şey… Belki bu yarışlar sayesinde reklamını da yapıyor olabilirler.

- ‘Belli standartlara sahip olan herkes mankenlik yapabilir’ diye bir sözünüz oldu. Bu durum için düşünceleriniz hâlâ aynı mı?

Manken olmak zor bir şey değil. Manken demek askı demek… Herkes yapabilir. Oyunculuk da keza öyle…

KISKANÇLIKLAR

- Bu sektörden çok dost çıkmaz derler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyor- sunuz?

Güzel olunca çekemeyenin çok olur. Kıskançlık olur. Ama zaten dışarıda şöhretli kadınlar çekilmiyor. Korkunç bir kıskançlık var. Bu sıkıntıyı çok yaşadım. Ama genelde zaten bizlere karşı bir düşmanlık var. Erkeklerde böyle bir çekememezlik yok (gülüyor).

-Sizi gecelerde çok görmüyoruz? Bu sizin tercihiniz mi oluyor?

Dışarıda görüntü vermeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü o zaman sürekli medyada oluyorsun. Gecelerde gazetecilerden kaçıyorum. Biliyorum onların oldukları yerleri ve o yüzden o taraflara da gitmiyorum.

-Dubai’de bir albüm çıkardınız ve belli bir hayran sayısına ulaştınız. Yeniden yurtdışına açılma gibi planınız var mı?

Birkaç proje yaptım. Orada devam etmem için benim yurtdışında yaşamam lazımdı. Onu da çok düşünmedim. Çünkü ülkemden kopmak zor geliyor. Burada para kazanıyorum ve oradaki yaşantım Türkiye’yi özleyerek geçecekti. O sebepten burada kalmak istiyorum.

-Yeni projeleriniz neler?

Playboyla evlenen genç bir kızın dramını anlatan bir filmde rol alacaktım. Ancak yaşadığımız hain darbe girişimi nedeniyle çekimleri iptal etmek zorunda kaldık. Diğer ekip arkadaşlarımın da dizi sezonu açılınca proje yarım kaldı. Ama yeni projelerle olabilir. Aynı zamanda okulumu büyütüp akademi şeklinde yapmak istiyorum. Konserlerim ve tanıtımlara da tabii ki devam…

EVLİLİK SÜRPRİZ PAKET

- Sizin aşk hayatınızda durumlar nasıl?

Ser verip sır vermek istemiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Çünkü önüme gelenlerle birlikte olmuyorum. Çünkü geçmişte ağzım yandı. Aşk motive eden bir şey… Mutlu oluyorsun… Keşke olsa ama yok (gülüyor). Mutluluk hormonu insanı bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

- Birçok ünlü şiddet yüzünden eşinden ayrıldı.

Evlilik yapmış biri olarak söylüyorum. Evlilik bir sürpriz paket. Aynı eve girince paket açılıyor. Kafa dengi biriyle evlenmeniz lazım. Toplum içinde iyi olabilirler ama ev içine girince insanlar değişebilir evlilik paketi de o zaman açılıyor işte. Şiddeti zayıf olan insanlar yapar. Kadın için çok zor bir durum. Öfke kontrolü olmayan insanlardan uzak durmak lazım… Çünkü o şiddetti ilerleyen zamanlarda çocuğuna yapar.

Müzikle uğraşmak istiyorum

Gelen teklifler var. 5-6 senaryo okudum. Ama ben müziğe yönelmek istiyorum. Arka arkaya dizi projesi olsun istemiyorum. Oyunculuğu çok seviyorum. Belki daha sonra olur. Bu ara müzikle uğraşmak istiyorum. Çünkü iki mesleği yapmak zor oluyor. Her gün sette oluyorsun falan…