Çarpışma dizisinin yıldızı Alperen Duymaz sevgilisini sırtında taşıyor

Bir süredir çocukluk aşkı olan Ankaralı Kübra Kelkit’le birliktelik yaşayan oyuncu, kız arkadaşının yüzünü sırtına dövme yaptırdı. İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyan çift, mutluluklarını göz önünde yaşamak istemediklerini yakın çevresine söyledi.

Alperen Duymaz, kız arkadaşı Kübra Kelkit’in yüzünü sırtına kazıttı.