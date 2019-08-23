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  3. Çarpışma dizisinin yıldızı Alperen Duymaz sevgilisini sırtında taşıyor

Çarpışma dizisinin yıldızı Alperen Duymaz sevgilisini sırtında taşıyor

Çarpışma dizisinin yıldızı Alperen Duymaz sevgilisini sırtında taşıyor

Geçen sezon rol aldığı ‘Çarpışma’ dizisiyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz, özel hayatının işinin önüne geçmemesi için Kübra Kelkit ile olan aşkını gözlerden uzak yaşasa da sırtında bu aşkın izleri görülüyor.

Bir süredir çocukluk aşkı olan Ankaralı Kübra Kelkit’le birliktelik yaşayan oyuncu, kız arkadaşının yüzünü sırtına dövme yaptırdı. İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyan çift, mutluluklarını göz önünde yaşamak istemediklerini yakın çevresine söyledi.

 Alperen Duymaz, kız arkadaşı Kübra Kelkit’in yüzünü sırtına kazıttı. 

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