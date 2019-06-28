Banu Zorlu: Sanat dünyasında güzelsen suçlusun!

Sevilen oyuncu ve şarkıcı Banu Zorlu,Fethiye’de film çekti. Filmin önümüzdeki günlerde biteceğini söyleyen ünlü isim, sanat dünyasında iyi şeyler üretmedikçe kalıcı olmanın zor olduğunu aktardı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz?

Konserden konsere konuşuyorum. Özel hayatımla değil, işimle gündemde olmak istiyorum. Polemiklerden de uzak durmak istiyorum. Çünkü o zaman sürekli kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Bu tartışmalar da beni yoruyor. Bunca yıllık eğitimim var annem babam, sinemanın saygın isimlerinden. Neden tartışarak onların seviyelerine düşeyim. Birileri meşhur olmak için sataşıyor çünkü.

Sizce sanatçılar neden bu kadar kıskanılıyor?

Kime sorsan herkes şarkıcı olmak istiyor. O yüzden de kıskanılıyor. Renkli hayatlar cazip geliyor. Ama başarılı bir sanatçı olmak sanıldığı kadar kolay değil.

Kolay değil demişken siz nasıl zorluluklara göğüs gerdiniz?

6 yaşından beri sinema sektöründeyim. Dizi ve film setleri çok zor… Sanatçılar mesleğinde, iyi olmak çok zordur. Çünkü işini ilerletmek zorundasındır. Sektör nankör bir kere… Zirvede olabilirsin ama kalıcı olmak için sürekli iyi şeyler yapmak zorundasındır. Şunu da söyleyebilirim ki dejenere olmadan bir takım polemiğe girmeden bir yere gelmek zordur.

Yeni projeleriniz var mı?

Bilindiği üzere bir yapım şirketim var. Ona gelen projeleri okuyorum, değerlendiriyorum. Fethiye’de çektiğim bir projemi de tamamlayacağım.

Dizi de yapmak istiyorum. Konser çalışmalarım devam ediyor. Yeni bir single çıkaracağım.

Güzelliğinizin dezavantaja dönüştüğü zamanlar oldu mu?

Şöyle bir algı var. Güzelsen suçlusun! Sahnede bu durum avantajdır ama genelde dezavantajları çoktur. Çünkü kıskançlık durumları fazladır. Çocukken de bu durum bana sorun oldu. Tescilli güzel olduktan sonra insanlar seviyor ama bir çekememezlik de yaşıyor. Güzellik önemli tabii ki ama yeteneğin olmadıktan sonra o da bir dönem sonra yetersiz kalıyor.

İnternette çok cahil var

Sosyal medyada çok cahil var. Daha bir kitabın kapağını açmamış insanlar dolu. Bende bu yüzden fotoğraflarımı yorumlara kapatıyorum.

Makyaj bir saygı gösterisidir

Sosyal medyada ünlü isimlerin makyajsız halleri çok konuşuluyor. Sizce bir sanatçı her daim makyajlı olmalı mıdır?

Makyaj yapmanın sevenlere bir saygı göstergesi olduğunu düşünüyorum. Güzel güzeldir zaten makyaj yapsan da yapmasan da. Tabii ben her gün sahne makyajı yapıp dolaşmaktan bahsetmiyorum. Bir rimel ruj allık sürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eski sanatçılarda bu saygı vardı.

Bu camiadan çok dost çıkmaz derler. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ben buna katılmıyorum. İnsanları kırmamaya çalışıyorum. İnsanlardan da böyle bir karşılık alıyorum. Düşmanlarım da olabilir bilmiyorum o yüzden de bilmediğim bir konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama kimseye de veremeyeceğim cevap yoktur.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ASLA YAPMAM

Evleneceğiniz zaman evlilik sözleşmesi yapar mısınız?

Evlilik sözleşmesi asla yapmam. Güvensizlik ve saygısızlıktır bu. Her şeyin ortak olmadığı bir ilişkide güven yoktur. Güven yoksa da evlilik de mantıklı gelmiyor. Çok acı bir şey. Bunu bir erkeğe de yakıştırmam.