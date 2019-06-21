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  3. Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’nin, şarkıcılığı bırakmaya niyeti yok!

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’nin, şarkıcılığı bırakmaya niyeti yok!

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’nin, şarkıcılığı bırakmaya niyeti yok!

Oğlu Efehan’a hamile olduğunu öğrendikten sonra ilk kez çıkardığı ‘Alabama’ şarkısının PR çalışması yarım kalan Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’nin, şarkıcılığı bırakmaya niyeti yok.

Ünlü isim, takipçilerinin single çalışmasının yeterli başarıyı göstermedi yönündeki mesajlara toplu yanıt verdi: “Aslında Balkanlar’da ve Avrupa’da hâlâ listelerin başında yer alıyor. Türkiye’de hamileliğimden dolayı reklam yapamadım. İkinci şarkıda artık...”

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