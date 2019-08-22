Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7709
  • 6,4058
  • 277.213
  • 95394.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Life
    3. >
  3. Albümlere rap engeli

Albümlere rap engeli

Albümlere rap engeli

Gülşen ve Edis, yaz ortasında çıkarmaya hazırlandıkları düet ve single çalışmalarını, rap müzik yüzünden erteledi.

Rap dünyasının son günlerde ilgi görmesi pop sanatçılarını durdurdu! Bir süredir yeni single hazırlığında olan Gülşen ile Edis, projelerini bir süreliğine askıya almaya karar verdi. Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte hazırladığı şarkısını rap müzik nedeniyle yıl sonuna sakladı. Doğru zamanı bekleyen Gülşen’i popçu Edis takip etti. Edis de yeni eserini rap müziğin revaçta olduğu bu dönemde yayımlamamaya karar verdi. Edis ve Gülşen’in birlikte seslendirecekleri sürpriz düetin de hâlâ yayımlanmamış olması rap müziğe olan ilginin neden olduğu iddia edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Eleştirilere böyle yanıt verdi: Kasmıyorum
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
İrem Derici: Sosyal medyadan soğudum
Can Yaman sessizliğini bozdu
'Reynmen'i kullanması yasaklandı!
<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzaladığı, Resmi Gazete´nin 15 Ağustos tarihli say

Türkiye´nin 45´inci Milli Parkı ´Botan Vadisi´ Güzelliğiyle Büyülüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

Satranç oynamanın özel taktikleri!