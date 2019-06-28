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  3. Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim

Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim

Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim

İkinci hamilelikten sonra fazla kilolarını vermekte zorlanan Pelin Karahan, bilinçaltı terapisiyle 28 kilo verdiğini söyledi.

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı. Karahan, “İki hamileliği de art arda yaşadım. İkinci hamileliğim de 28 kilo kaldı. 21 gün diyet yaptım. Karbonhidrat ve şekeri hayatımdan çıkardım. Ancak makarna âşığı biri olarak zor oldu. Bunun üzerine bilinçaltı terapistine gittim. Neden çok yediğimi çözdük. Böylelikle 28 kilo verdim” dedi. Karahan ayrıca estetik yaptırmadığını sadece alın kısmına botoks yaptırdığını söyledi. 

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